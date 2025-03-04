Оккупанты массово перебрасывают военную технику на одно из направлений

Оккупанты массово стягивают технику и силы на одно из направлений через оккупированный Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации", экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Стягивание техники оккупантов. Иллюстративное фото

По его данным, в период с 20:00 до 23:20 фиксировали большое перемещение военных грузовиков, в том числе с использованием "гражданских" тягачей (кабин) из Бердянского направления на север Донецкой области.

"Часть маркирована V в квадрате, часть без маркировок. Частично двигались организованными колоннами по три-пять единиц, частично — нет. Всего лишь в этот промежуток времени начислено более 25 транспортных средств, из них не менее 5 с живой силой и не менее 7 больших габаритов и грузоподъемности. Все проехало в направление Волновахи по трассе Мариуполь-Донецк", – сообщил Андрющенко.

Кроме того фиксируется два дня подряд подозрительная активность грузовой перевозки в порт.

"Цистерны и крытые фуры не для сыпучих грузов. В комплексе есть подозрение на начало использования новых складов в районе причалов бывшего ОРЗ (Судоремотного завода) в военных цепях поставки. Наблюдаем и пытаемся установить детали. Давно не наблюдали такого большого движения", – заметил Петр Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские военные саботируют приказы идти в штурмы на Херсонском направлении из-за больших потерь личного состава, а также из-за ожиданий перемирия.