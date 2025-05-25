Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления

Оккупанты массово перебрасывают технику и "живую силу" через оккупированные территории Украины – на горячие направления. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Все что вы видите – произошло с минувшей субботы до сегодняшнего дня. Это примерно 40 процентов от реальных событий и только то, что уже можем публиковать.

В приоритете – Север Донетчины. Караваны каждый день. Преимущественно – из Крыма. Грузовики с живой силой, БК и пушками. САУ в сторону Розовки Запорожской области", – сообщил Андрющенко.

Он подчеркнул, что нужно признать факт, что россияне уже начали майско-летнюю наступательную кампанию. Но пока ограничиваясь севером Донецкой области.

"В то же время резервы в Запорожской области без движения, что говорит об отсутствии изменения плана наступления в Запорожье", — добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и подстрелили поезд российских захватчиков с горючим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.