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Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления

Военные перемещения россиян: на какие направления перебрасывают технику и военных

25 мая 2025, 15:13 comments1372
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Недилько Ксения

Оккупанты массово перебрасывают технику и "живую силу" через оккупированные территории Украины – на горячие направления. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Все что вы видите – произошло с минувшей субботы до сегодняшнего дня. Это примерно 40 процентов от реальных событий и только то, что уже можем публиковать.

В приоритете – Север Донетчины. Караваны каждый день. Преимущественно – из Крыма. Грузовики с живой силой, БК и пушками. САУ в сторону Розовки Запорожской области", – сообщил Андрющенко.

Он подчеркнул, что нужно признать факт, что россияне уже начали майско-летнюю наступательную кампанию. Но пока ограничиваясь севером Донецкой области.

"В то же время резервы в Запорожской области без движения, что говорит об отсутствии изменения плана наступления в Запорожье", — добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления - фото 3
Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления - фото 4
Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления - фото 5
Оккупанты массово перебрасывают военную технику: на какие направления - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и подстрелили поезд российских захватчиков с горючим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка. По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.



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