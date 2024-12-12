Оккупанты массово перебрасывают военную технику из Крыма еще на одно направление

Агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север Крыма.

Перебрасывание техники оккупантов из Крыма. Фото: АТЕШ

Вероятно, колонна следует в сторону временно оккупированной Запорожской области, где оккупанты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их.

В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины!", – отметили в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне перебрасывают новую технику в Курскую область. Агенты партизанского движения сопротивления "АТЕШ" зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Техника была замечена на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

Данная техника используется для выполнения ряда задач: дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

По данным российского Минобороны, путинская армия уже получила 537 таких машин, а к концу 2024 года планируется закупить еще 1590 единиц.

"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территорий. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта", — отмечают в "АТЕШ".