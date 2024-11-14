logo

BTC/USD

88074.77

ETH/USD

3105.59

LTC/USD

79.08

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Враг продолжает перебрасывать технику на Донетчину

сегодня, 09:46 comments1109
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Продолжается перебрасывание техники с Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее – Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Перевозится тяжелая техника, включая танки и грузовики с БК.

Андрющенко отмечает, что россияне начали извлекать БК из оперативно-тактических составов в Мариупольском районе. Это впервые с 2022 года – не с территории России, а именно из предварительно подготовленных складов "в тылу" на оккупированных территориях.

"Вместо прошлой поврежденной системы ПВО, вчера в 18:05 оккупанты со стороны Новоазовска переместили в район треугольника аэропорт Мариуполя – Мангуш – с.Бердянское новый расчет С 300. Это уже четвертый расчет за последние полгода, который россияне устанавливают вместо обезвреженного на этом треугольнике", – сообщил Андрющенко.

Он подчеркнул, что с целом вполне очевидный приоритет приложения усилий оккупантов – это Кураховский отрезок.

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои - фото 2


На Кураховском направлении ситуация остается одной из самых горячих на фронте. Российские силы продолжают интенсивные атаки, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За последнюю неделю украинские защитники отбили более 300 штурмов, в том числе в районах Курахово, Ильинки, Георгиевки и Екатериновки. Оккупанты активно используют бронетехнику и пытаются атаковать даже в сложных условиях, в частности проводя десантные операции с помощью лодок, но терпят значительные потери в живой силе и технике.

В ответ украинские военные эффективно используют артиллерию и противотанковые средства, нанося существенные потери врагу. В последние дни удалось уничтожить несколько единиц российской техники, в том числе танки, благодаря умелым действиям подразделений, оснащенных танками Leopard и современными дронами. Противостояние продолжается, а украинские защитники усиливают оборону, чтобы удержать линию на этом важном для врага направлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости