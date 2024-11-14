Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Продолжается перебрасывание техники с Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее – Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Перевозится тяжелая техника, включая танки и грузовики с БК.

Андрющенко отмечает, что россияне начали извлекать БК из оперативно-тактических составов в Мариупольском районе. Это впервые с 2022 года – не с территории России, а именно из предварительно подготовленных складов "в тылу" на оккупированных территориях.

"Вместо прошлой поврежденной системы ПВО, вчера в 18:05 оккупанты со стороны Новоазовска переместили в район треугольника аэропорт Мариуполя – Мангуш – с.Бердянское новый расчет С – 300. Это уже четвертый расчет за последние полгода, который россияне устанавливают вместо обезвреженного на этом треугольнике", – сообщил Андрющенко.

Он подчеркнул, что с целом вполне очевидный приоритет приложения усилий оккупантов – это Кураховский отрезок.





На Кураховском направлении ситуация остается одной из самых горячих на фронте. Российские силы продолжают интенсивные атаки, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За последнюю неделю украинские защитники отбили более 300 штурмов, в том числе в районах Курахово, Ильинки, Георгиевки и Екатериновки. Оккупанты активно используют бронетехнику и пытаются атаковать даже в сложных условиях, в частности проводя десантные операции с помощью лодок, но терпят значительные потери в живой силе и технике.

В ответ украинские военные эффективно используют артиллерию и противотанковые средства, нанося существенные потери врагу. В последние дни удалось уничтожить несколько единиц российской техники, в том числе танки, благодаря умелым действиям подразделений, оснащенных танками Leopard и современными дронами. Противостояние продолжается, а украинские защитники усиливают оборону, чтобы удержать линию на этом важном для врага направлении.