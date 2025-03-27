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Оккупанты массово перебрасывают технику: на какие направления

Анализ военных перемещений и итоговые цифры за 26 марта по направлениям

27 марта 2025, 10:31
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Недилько Ксения

Российские войска стягивают технику и живую силу в несколько направлений, в основном, в сторону Волновахи. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает портал "Комментарии".

Оккупанты массово перебрасывают технику: на какие направления

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

По его данным, на Бердянском направлении было зафиксировано перемещение десяток грузовиков с брезентовым кузовом, цистерны, самосвалы, фуры, всего 47 единиц техники.

На севере Донецкой области и Новоазовске – 30 единиц техники: грузовики с брезентовым кузовом , цистерны , самосвалы (с дровами ) и фуры.

Также были зафиксированы другие перемещения 15 единиц техники.

"Отдельно четыре платформы с танками – мангалами из Запорожского направления в сторону Волновахи на тягачах. Всего зафиксировано: 92 единицы техники", – отметил Петр Андрющенко.

Он отмечает, что все это указывает на очередную попытку россиян собрать резервы и ударную группировку, чтобы перейти к активным наступательным действиям.

"Тенденция сохраняется не первую неделю, поэтому стоит особого внимания с учетом отсутствия новых активных действий на других участках фронта", – отметил Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают технику: на какие направления - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику: на какие направления - фото 3
Оккупанты массово перебрасывают технику: на какие направления - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты продолжают отправлять диверсионно-разведывательные группы в составе 15-20 человек, чтобы нанести ущерб защитникам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп также продолжается именно на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель разоблачались и попытки мероприятия диверсионных групп к югу, ближе уже к Харьковщине".

Он заявил, что если говорить о Сумской области, то враг применяет авиацию, чтобы уничтожать наши укрепления и совершать обстрелы по населенным пунктам, Россия продолжает террор мирного населения, проживающего в приграничных районах.



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