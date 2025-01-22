Оккупанты массово перебрасывают технику на фронт: какое направление укрепляют

Продолжается перебрасывание живой силы и грузовиков с БК с крымской маркировкой (треугольник в треугольнике). Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

Установлено место ночевки оккупантов в Левобережном районе Мариуполя по ул. Таганрогской. Только за вчерашний вечер на ночевку заехало около 10 грузовиков, которые прямо сейчас при частичном сопровождении полиции перемещаются в сторону севера Донецкой области.

Также продолжается активная поставка леса (кругляк/доска) в направление Розовка-Угледар-Великая Новоселка, вероятно для укреплений фортификаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что агент "АТЕШ" в составе ВС РФ сообщил в организацию о случае расправы в 64-й ОМСБр.

Инцидент произошел утром 14.01.2025 г. около н. п. Гуляйполе, оккупированной части Запорожской области. Механик-водитель из 5,45 мм автомата Калашникова ранил сержанта и застрелил командира отделения гранатометного взвода.

"Командование В/Ч 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом – они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая. Как говорят солдаты этого подразделения, условия службы там невыносимы – к ним постоянно применяются пытки и устрашения, изымают мобильные телефоны. Командиры требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карты у рядовых солдат", – пишут в "АТЕШ".

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