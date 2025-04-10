Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожье

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Недилько Ксения
Вновь возобновились перемещения оккупантов в сторону Запорожской области и отдельно новые завезенные "контрактники" в лагеря между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Иллюстративное фото
"Все предыдущие на 90 процентов отправили на север оккупированной части Запорожья. Почти в первый раз с начала войны. Потому что подавляющее большинство отправлялось в Донецкую область.
Показательные изменения в планах россиян на будущее потенциальное наступление...", – отмечает Петр Андрющенко.
Сегодня он сообщил, что усиливается не только Запорожская область.
"Фиксируем массированную переброску живой силы и грузовиков с БК колоннами из Ростовской области через г. Шахтерск Донецкой области.
Уже несколько дней подряд на этом пути наблюдаем ежедневные колонны в количестве от 10 грузовиков за колонну, которые двигаются в Донецк и далее по разным направлениям Донецкого севера (Покровск/Часов Яр/Торецк)", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации.
По его словам, концентрировать внимание исключительно на Запорожье или наоборот – Донбассу не стоит.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что многие СМИ уже написали о наступлении на Сумы и Харьков, передавая заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одном из последних интервью, где он говорил об активных боевых действиях в Сумской и Харьковской областях.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя кликбейтные заголовки СМИ, подчеркнул, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом.
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