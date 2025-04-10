Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожье

Вновь возобновились перемещения оккупантов в сторону Запорожской области и отдельно новые завезенные "контрактники" в лагеря между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

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"Все предыдущие на 90 процентов отправили на север оккупированной части Запорожья. Почти в первый раз с начала войны. Потому что подавляющее большинство отправлялось в Донецкую область. Показательные изменения в планах россиян на будущее потенциальное наступление...", – отмечает Петр Андрющенко.

Сегодня он сообщил, что усиливается не только Запорожская область.

"Фиксируем массированную переброску живой силы и грузовиков с БК колоннами из Ростовской области через г. Шахтерск Донецкой области. Уже несколько дней подряд на этом пути наблюдаем ежедневные колонны в количестве от 10 грузовиков за колонну, которые двигаются в Донецк и далее по разным направлениям Донецкого севера (Покровск/Часов Яр/Торецк)", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, концентрировать внимание исключительно на Запорожье или наоборот – Донбассу не стоит.

"И здесь и там враг готовится (а местами совершает) наступательные действия. Однако видим постепенное общее увеличение группировки в резервных местах базирования/накопления", – добавляет он.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что многие СМИ уже написали о наступлении на Сумы и Харьков, передавая заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одном из последних интервью, где он говорил об активных боевых действиях в Сумской и Харьковской областях.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя кликбейтные заголовки СМИ, подчеркнул, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом.