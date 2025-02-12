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Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу: какие направления укрепляют

На оккупированных территориях отмечают активизацию военной логистики

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

В оккупированном Мариуполе и активизировались перемещения из Донецкого направления в сторону Розовки и в сторону Бердянска. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу: какие направления укрепляют

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

В сторону Розовки наблюдаются отдельные грузовики и легковой транспорт с небольшим количеством живой силы и БК.

В Бердянском направлении – большие военные грузовики и 20-тонные фуры с боекомплектом.

"Также достаточно активны локальные перемещения со стороны Никольской громады. По наблюдению, ощущение собрания для передислокации. Наблюдаем.

Из хороших новостей. Вечером военная фура по пр. Никопольскому "встретилась" с военной "Газелью". Обе не достигли пункта назначения. 20 тонн БК застряло в ДТП", – отмечает Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу: какие направления укрепляют - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу: какие направления укрепляют - фото 3
Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу: какие направления укрепляют - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что неожиданный приход зимы в Донецкую и Ростовскую области остановил перемещение военных грузовиков по маршруту Мариуполь-Новоазовск-Таганрог. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

"В Таганрогском районе по состоянию на данный момент в кюветах по обочинам зафиксировано 7 грузовиков с маркировкой треугольник в треугольнике в сторону Таганрога (для перемещения в сторону Луганщины) и 12 грузовиков с БК (маркировка преимущественно Z и V в квадрате) в сторону Новоазовска".

Также "Комментарии" писали, что командование российской армии начало выведение отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма в Россию. Это решение продиктовано не только ударами сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".



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