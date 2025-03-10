Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Военные перемещения продолжаются россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, со вчера фиксируется изменение направления и составляющей.
Иллюстративное фото
Также по его данным, изменилось направление военных перемещений.
Он добавляет, что активность в направлении севера Донецкой области (на Волновахе) временно спала.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что военное перемещение оккупантов через Мариуполь в сторону Волновахи и Мариуполя не спадает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации" и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Вчера зафиксировано до 18 грузовиков от относительно новых до с маскировочной сеткой (живая) сила в период с 10:00 до 14:30. После поток спал до почти нулевого. Одновременно в колоннах с военными установлена перевозка топлива гражданскими грузовиками под управлением военных", – сообщил Андрющенко.
Новости