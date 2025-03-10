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Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт

Оккупанты продолжают усиливать направления техникой и людьми

сегодня, 10:24
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Недилько Ксения

Военные перемещения продолжаются россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, со вчера фиксируется изменение направления и составляющей.

Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт

Иллюстративное фото

"Во-первых – появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активно движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством "штурмовик" прибыли. Полигоны пока не в той активности как месяц назад. Наблюдаем", – отмечает Андрющенко.

Также по его данным, изменилось направление военных перемещений.

"Во-вторых – все поехало в обратную сторону. Снова – Новоазовский направление через Мариуполь-Бердянский направление. Там частично дробится на Токмак и Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации.

Он добавляет, что активность в направлении севера Донецкой области (на Волновахе) временно спала.

Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт - фото 2
Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт - фото 3
Оккупанты массово перебрасывают технику и новоконтрактников на фронт - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военное перемещение оккупантов через Мариуполь в сторону Волновахи и Мариуполя не спадает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации" и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Вчера зафиксировано до 18 грузовиков от относительно новых до с маскировочной сеткой (живая) сила в период с 10:00 до 14:30. После поток спал до почти нулевого. Одновременно в колоннах с военными установлена перевозка топлива гражданскими грузовиками под управлением военных", – сообщил Андрющенко.



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