Оккупанты массово перебрасывают штурмовиков на одно из направлений: где усиливают

Россияне массово перебрасывают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (бывшее Кураховское направление). Настолько быстро, что даже не организуют колонны, почти с колес, пишет руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

" Высокая активность авиации (самолеты). Из Приморско-Ахтарска для нанесения ударов так же в направлении Курахово. Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями ", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что партизаны движения сопротивления на оккупированной территории фиксируют большой переброс с Донецкого направления на Бердянское направление живой силы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

Накануне вечером большая колонна с проблесковыми маячками с живой силой в составе не менее 12 грузовиков по Донецкой трассе через Мариуполь двигалась в сторону Бердянска. В районе Бердянска пошла на север в направлении Токмака. "Очередной раз обращаем внимание на накопление врага в Запорожской области. Но чтобы с мигалками реально впервые за последние два года", — отмечает Андрющенко.

Также портал "Комментарии" писал, что второй день подряд наблюдается высокая активность авиации над оккупированным Мариуполем и районом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации, экс- советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Заходят с моря (юго-востока), далее в направлении север и северо-запад. Пуски и обратно. Судя по траектории — основная зона атаки — Новопавловское направление", — отметил Андрющенко.