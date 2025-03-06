logo

BTC/USD

90261.46

ETH/USD

2241.19

LTC/USD

104.62

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты массово перебрасывают подкрепление на Донетчину (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты массово перебрасывают подкрепление на Донетчину (ФОТО)

На оккупированных территориях фиксируют массовый переброс техники на горячие направления

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военное перемещение оккупантов через Мариуполь в сторону Волновахи и Мариуполя не спадает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации" и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают подкрепление на Донетчину (ФОТО)

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Вчера зафиксировано до 18 грузовиков от относительно новых до с маскировочной сеткой (живая) сила в период с 10:00 до 14:30. После поток спал до почти нулевого.

Одновременно в колоннах с военными установлена ​​перевозка топлива гражданскими грузовиками под управлением военных", – сообщил Андрющенко.

По его словам, практика перевозки ради безопасности военных грузов гражданским транспортом не просто возобновилась, а стала доминирующей в направлении Крым-Бердянск-Мариуполь-Волноваха/Донецк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее по данным Андрющенко, фиксировали большое перемещение военных грузовиков, в том числе с использованием "гражданских" тягачей (кабин) из Бердянского направления на север Донецкой области.

"Часть маркирована V в квадрате, часть без маркировок. Частично двигались организованными колоннами по три-пять единиц, частично — нет. Всего в этот промежуток времени насчитано более 25 транспортных средств, из них не менее 5 с живой силой и не менее 7 большого габарита и грузоподъемности. Все проехало в направление Волновахи по трассе Мариуполь-Донецк", – сообщил Андрющенко.

Кроме того, фиксируется два дня подряд подозрительная активность грузовой перевозки в порт.                                                                       



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости