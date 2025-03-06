Оккупанты массово перебрасывают подкрепление на Донетчину (ФОТО)

Военное перемещение оккупантов через Мариуполь в сторону Волновахи и Мариуполя не спадает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя "Центра изучения оккупации" и экс-советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Вчера зафиксировано до 18 грузовиков от относительно новых до с маскировочной сеткой (живая) сила в период с 10:00 до 14:30. После поток спал до почти нулевого. Одновременно в колоннах с военными установлена ​​перевозка топлива гражданскими грузовиками под управлением военных", – сообщил Андрющенко.

По его словам, практика перевозки ради безопасности военных грузов гражданским транспортом не просто возобновилась, а стала доминирующей в направлении Крым-Бердянск-Мариуполь-Волноваха/Донецк.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее по данным Андрющенко, фиксировали большое перемещение военных грузовиков, в том числе с использованием "гражданских" тягачей (кабин) из Бердянского направления на север Донецкой области.

"Часть маркирована V в квадрате, часть без маркировок. Частично двигались организованными колоннами по три-пять единиц, частично — нет. Всего в этот промежуток времени насчитано более 25 транспортных средств, из них не менее 5 с живой силой и не менее 7 большого габарита и грузоподъемности. Все проехало в направление Волновахи по трассе Мариуполь-Донецк", – сообщил Андрющенко.

Кроме того, фиксируется два дня подряд подозрительная активность грузовой перевозки в порт.