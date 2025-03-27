Оккупанты массированно обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня днем оккупанты нанесли массированный артиллерийский обстрел по центру Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты обстреляли Херсон

"Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Сейчас известно об одном раненом – скорая доставила его в больницу. Предварительно еще один человек погиб. Находитесь в безопасных местах! Без нужды не выходите на улицу!" – написал Прокудин в 13:50.

Позже он сообщил о гибели 55-летней женщины и еще одного мужчины, возраст которого не установлен. Он в это время находился на остановке.

Позже глава ОВА сообщил, что в Херсоне под российские обстрелы попала бригада "скорой", которая помогала раненому.

"Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их. Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Все пострадавшие пока находятся в больнице", – отметил Прокудин.

По данным местных пабликов, во время атаки Херсона пострадал приют для животных: есть погибшие четырехлапые.

Кроме того, в результате массированной вражеской атаки Херсона частично исчезла электроэнергия.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что из-за этого в городе временно остановлено движение троллейбусов. Места и объемы повреждений выясняют специалисты.

Новая почта предложила местным жителям посетить отделение по необходимости.

"Наши отделения в городе обеспечены генераторами, так что если вам нужно подзарядиться или воспользоваться интернетом — мы рядом. Ищите ближайшее отделение Новой почты в приложении с отметкой", – сообщил почтовый оператор.

Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов сообщил, что оккупанты полтора часа били по Херсону.

"Полтора часа п*дары обстреливали Херсон, около 40 приходов крупняка. Обстреляли ЖД, автовокзал и овощную вижу, среди мирных есть погибшие", – отметил военнослужащий.

Напомним, в Херсоне оккупанты постоянно "охотятся" на местных с FPV- дронов, из-за чего есть погибшие и раненые.

ОБНОВЛЕНО: Железнодорожная инфраструктура под вражеским обстрелом. Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в ​​полтора часа.

К счастью, без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях мы заменим резервным.

По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.

Продолжаем движение, несмотря на попытки остановить железную дорогу.