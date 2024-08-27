Оккупанты лезут, как в последний раз: что происходит в Донецкой области

Похоже, что за выходные высшее начальство явно насыпало перцу на разные места командованию российских войск на Донбассе, так как оккупанты активизировались везде, полезли, как в последний раз, заявил военный Кирилл Сазонов.

Война в Украине

"Впрочем, для многих последний раз и получился. В районе Часового Яра уже казалось все убедились – не проходят прорывы", — говорит Сазонов, и добавляет, что оккупанты все же полезли.

По его словам, состоялось тринадцать больших штурмов в сутки, такого в районе Часика не было уже несколько недель точно.

По Торецку, по его словам, практически без изменений.

"Лезут с Пивденного, Пивничного и Зализного. Основные бои сейчас в Нелиповке. Наступают с двух сторон. С севера из Зализного (немного разгрузили Торецк) с Юга основной удар с Нью-Йорка. Им принципиально срезать наш выступ между Зализным и Нелиповкой вдоль речки в сторону Горловки. Никто не ожидает оттуда нашего наступления на Горловку, но рисковать не хотят и сейчас основные усилия сосредоточили именно на нем", — говорит военный.

При этом, по его словам, самая жесть на Покровском направлении, которое является приоритетным для врага.

"Понемногу продвигаются, нет смысла делать вид, что этого нет. Была надежда остановить его именно та тех рубежах, где он сейчас. Там удачные преграды и рельеф для долговременной обороны. Ручьи, пруды, речка Казенный Торец. Условия есть, но что там с позициями? Гродовка, Красный Яр, Миролюбовка, Елизаветовка – хорошие варианты для остановки вражеской техники, как на Часике по каналу", — говорит Сазонов.

По его словам, в настоящий момент ВСУ заставляет противника очень дорого платить за каждый метр.

"И не нужно говорить про бесконечные ресурсы оккупанта – нет там никаких бесконечных ресурсов. Особенно это чувствуется сейчас, когда кроме направления на Покровск-Мирноград они вынуждены давить южнее на Селидово, чтобы не получить оттуда удар по флангу", — говорит военный.

При этом он считает, что враг все же не сможет взять Покровск и Мирноград.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ проваливает оборону на Торецком направлении. Враг совершил прорыв.



