Оккупанты казнили украинского военнопленного

Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

В пабликах, которые опубликоваои ужасное фото, отмечается, что трагедия произошла в Новогродовке Донецкой области.

"Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами?", – отмечает Омбудсман.

Он сообщил, что им были направлены письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.

"Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", — добавил он.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российским пленным запрещено звонить по телефону домой – является ли это нарушением прав

Запрет пленным россиянам звонить по телефону домой не нарушает Женевские конвенции. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Он отметил, что право на переписку, прописанную в Женевских конвенциях, у российских военнопленных есть, как и у наших пленных, оказавшихся в стране-агрессоре. Все остальное "хорошее отношение" к русским пленным, не может нарушаться из-за тех же Женевских конвенций.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему упразднили право на звонки российским военным.

Во-первых, регулярно становятся известными факты казней россиянами украинских военнопленных. Во-вторых, после обменов украинские военнопленные возвращаются домой больными, истощенными и свидетельствуют о бесчеловечных условиях содержания и пыток. Эти факты хорошо документированы. Украинская сторона вынуждена реагировать на несоблюдение россией принципа взаимности по отношению к военнопленным. Запрет звонков российским военнопленным не противоречит Женевским конвенциям, ведь международное гуманитарное право предусматривает только право на переписку.