Оккупанты изменяют тактику штурмов на Сумщине: теперь оккупация может пойти быстрее

Оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области , при этом меняют тактику штурмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 июня, показывают российских военнослужащих, поднимающих флаг в центре Водолага (к северу от города Сумы), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

Российский военкор приписал захват Водолаги подразделениям 1443-го мотострелкового полка России (вероятно, реформированному подразделению советских времен).

Российские источники утверждали, что оккупанты захватили Варачино (к северу от города Сумы) и Яблоневку (к северо-востоку от города Сумы), а Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Кондратовку (к северу от города Сумы).

Российские военкоры также утверждали, что оккупанты захватили Андреевку (к северу от города Сумы), но некоторые военкоры утверждали, что бои за населенный пункт продолжаются, и что украинские войска удерживают позиции на юге Андреевки. Пропагандисты также утверждали, что подразделения 155-й бригады морской пехоты России (Тихоокеанский флот) захватили Первое Мая (к северо-западу от Кондратовки). Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись юго-восточнее Андреевки и вблизи Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Садков (все северо-восточнее города Сумы) и Искрисковщины (к северо-западу от города Сумы).

3 и 4 июня русские войска наступали севернее города Сумы в районе Кондратовки, Алексеевки, Новониколаевки, Малой Корчаковки и Андреевки, а также северо-восточнее города Сумы в районе Юнаковки, Яблоневки и Александрии.

"Сержант, который служит в украинской роте на Сумском направлении, заявил 4 июня, что российские войска изменили тактику и начинают пехотные атаки отделениями численностью от восьми до десяти человек, по сравнению с огневыми группами численностью примерно четыре человека, которые они использовали в мае 2025 года. Сержант заявил, что российские войска используют мотоциклы, транспортные средства и вездеходы ( ATV ) для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для дальнейших атак", – отмечают в ISW.

Сообщается, что подразделения 106-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии России наносят удары по украинским позициям в Сумской области. Также подразделения беспилотников Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" наносят удары по украинским позициям вблизи Павловки (к северо-западу от города Сумы).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ответил Путин об оккупации Сум.