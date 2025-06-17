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Оккупанты изменили тактику ударов по областному городу: людей просят не выходить без надобности

Херсон под атакой оккупантов: много раненых

сегодня, 12:18
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Недилько Ксения

Россияне изменили тактику применений БПЛА — с самого утра массированно атакуют Днепровский район Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время особая опасность – в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

Оккупанты изменили тактику ударов по областному городу: людей просят не выходить без надобности

Разрушенное здание ОГА в Херсоне

"Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все – получают необходимую медпомощь.

Принимаем все меры, необходимые для противодействия враждебным БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени.

Так что, херсонцы, прошу вас без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе! Берегите себя!" – подчеркивает руководитель области.

Отметим, по данным областной прокуратуры, около 9:00 утра 17 июня 2025 года военные армии РФ атаковали Херсон с помощью БпЛА.

В результате сброса взрывчатки пострадали шесть человек. Им оказывается медицинская помощь.

Позже в областном центре, при аналогичных обстоятельствах, ранения разной степени получили еще пятеро гражданских лиц.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС России.

Оккупанты изменили тактику ударов по областному городу: людей просят не выходить без надобности - фото 2
Оккупанты изменили тактику ударов по областному городу: людей просят не выходить без надобности - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.



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