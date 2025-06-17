Оккупанты изменили тактику ударов по областному городу: людей просят не выходить без надобности

Россияне изменили тактику применений БПЛА — с самого утра массированно атакуют Днепровский район Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время особая опасность – в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

Разрушенное здание ОГА в Херсоне

"Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все – получают необходимую медпомощь. Принимаем все меры, необходимые для противодействия враждебным БпЛА и подстраиваемся под новую тактику врага. Это требует времени. Так что, херсонцы, прошу вас без острой необходимости не выходить на улицу в этом районе! Берегите себя!" – подчеркивает руководитель области.

Отметим, по данным областной прокуратуры, около 9:00 утра 17 июня 2025 года военные армии РФ атаковали Херсон с помощью БпЛА.

В результате сброса взрывчатки пострадали шесть человек. Им оказывается медицинская помощь.

Позже в областном центре, при аналогичных обстоятельствах, ранения разной степени получили еще пятеро гражданских лиц.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.