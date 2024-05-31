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Оккупанты изменили тактику боев в Волчанске: какую цель поставили

Российские террористы изменили тактику действий в Волчанске и пытаются и дальше захватить город, сообщил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин

сегодня, 17:26
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Ткачик Олеся
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Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВСУ сейчас контролируют более 70% города Волчанск в Харьковской области.

Оккупанты изменили тактику боев в Волчанске: какую цель поставили

Волчанск

Волошин отметил, что на этом направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения, а с начала сегодняшних суток враг не совершал активных действий. Зато оккупанты перешли к тактике обстрела позиций украинских войск артиллерией и управляемыми авиационными бомбами.

Также Волошин сообщил, что противник пытается поддерживать свои штурмовые действия за счет маневрирования резервами и подразделениями. В частности, есть информация о перемещении подразделений 44 и 11 армейских корпусов, которые враг пытается привлечь к боевым действиям.

При этом, как подчеркнул военный, оккупанты не имеют достаточно сил и средств. Украинские Силы обороны делают все возможное, чтобы укрепить оборону и держать захватчиков под огневым контролем, добавил он.

Волошин добавил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию на этом направлении и не разрешают оккупантам продвинуться в другие населенные пункты или закрепиться в Волчанске.

Как подчеркнул Волошин, наши войска контролируют более 70% города. Идут уличные бои, но россияне пытаются продвигаться малыми группами, чтобы закрепиться. Удачи у них нет, добавил военный.

По данным Генштаба ВСУ на утро, на Харьковском направлении украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты пытаются захватить украинский Волчанск. Весь город находится в огне.




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