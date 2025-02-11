Оккупанты изменили стратегию ракетных ударов по Украине: эксперт указал на особенность

Российские войска изменяют стратегию ночных ракетных атак в Украине. Об этом сообщил авиационный эксперт и заместитель генерального директора компании, занимающейся производством средств РЭБ, Анатолий Храпчинский в эфире Общественного.

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По его словам, этой ночью сначала россияне использовали ударные дроны "Шахед", а затем совершили пуски крылатых и баллистических ракет.

Храпчинский также обратил внимание, что противник увеличивает количество пусков крылатых ракет с тактической авиации, в частности ракет типа Х-59 и Х-69.

"Большинство ракет были нацелены на одну точку, что усложняло работу систем противовоздушной обороны. В последнее время враг сменил тактику. Мы замечаем уменьшение использования стратегической авиации с ракетами типа Х-101, Х-555, в то же время увеличивается применение ракет "Калибр" с кораблей Черноморского флота и добавление баллистических вин.

Эксперт также добавил, что, как и в феврале, россияне активно используют баллистические ракеты, траектории которых тяжело перехватить. Он подчеркнул необходимость значительного увеличения количества ПВО, в том числе систем Patriot и SAMP-T.

Храпчинский отметил, что, несмотря на активное применение стратегической авиации и дальнобойных ракет, Россия хорошо осознает высокую стоимость таких атак.

По мнению эксперта, противник понимает, что украинская система ПВО значительно усилилась благодаря авиационной поддержке. Поступление самолетов F-16 позволит быстрее перехватывать крылатые ракеты в воздушном пространстве. Поэтому враг смещает акценты на удары по прифронтовым и приграничным районам, где цели более уязвимы. Храпчинский также сообщил, что россияне активно ищут украинские системы ПВО в этих зонах, чтобы нанести по ним удары.

Портал "Комментарии" уже писал, что у России есть достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.