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Оккупанты используют украинских детей для прославления войны

Российские захватчики привлекают детей к агитации за войну

сегодня, 19:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Украины русские захватчики заставляют местных детей прославлять войну. Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает портал "Комментарии".

Оккупанты используют украинских детей для прославления войны

Детей на оккупированных территориях заставляют писать письма оккупантам. Фото из открытых источников

В Центре заявили, что российская пропаганда вышла за пределы любой нравственности, а затем захватчики используют детей на временно оккупированных территориях для прославления российской агрессии.


В ЦНС отметили, что 24 февраля 2022 Россия начала полномасштабное наступление с целью уничтожения украинского государства и нации, а теперь враг перешел к реализации своего первоначального замысла.

"На захваченных землях в начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку "учителя" писать письма оккупантам", — сообщил Центр национального сопротивления.

В Сопротивлении заверили оккупантов, что каждый, кто причастен к "промыванию мозгов" украинских детей, рано или поздно будет отвечать перед законом и будет наказан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, которые будут заниматься русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино. В город прибыли учителя русского языка и литературы. На оккупированных территориях они будут заниматься русификацией детей. Враг вынужден завозить "гастролеров", поскольку местные учителя отказываются от сотрудничества, а потому на оккупированных территориях образовалась ощутимая нехватка "педагогов", готовых выполнять указания россиян.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-prymushuye-ukrayinskyh-ditej-pysaty-lysty-okupantam/
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