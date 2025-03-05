Оккупанты иначе атакуют Украину ракетами: военный эксперт указал на большое коварство

Российские войска готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине, однако они изменили свою тактику, сосредоточив удары в конкретных районах. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в интервью для "РБК-Украина".

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

"По подготовке к следующему ракетному удару, конечно, с накоплением ракет и их производством, Россия уже готовится к новым атакам. Этот процесс продолжается и сейчас", — отметил Мусиенко.

Эксперт добавил, что оккупанты начали выпускать меньше ракет во время массовых обстрелов, при этом их удары стали более точными. Они больше не обстреливают всю территорию Украины, а сосредотачиваются на отдельных областях, населённых пунктах или важных объектах.

"Россияне пытаются наносить более целенаправленные удары с использованием большего количества ракет. Если раньше на одну цель могло лететь 2-3 ракеты, то сейчас их может быть уже 7-8", — пояснил он.

Также следует напомнить, что журнал The Economist предупреждает о возможных серьезных последствиях для Украины в случае прекращения помощи от США. В частности, заморозка поставок ракет Patriot может привести к разрушениям во многих городах. Основное американское оборудование включает в себя ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, остается неопределенным, прекратит ли Вашингтон другие важные формы поддержки, такие как доступ к спутникам Starlink и обмен разведданными о целях в глубине России. Авторы статьи отмечают, что прекращение поставок Patriot может привести к значительным разрушениям по всей Украине, похожим на ситуацию в Харькове, а также большим потерям среди военных.

Портал "Комментарии" писал, что Россия будет вынуждена снизить объемы добычи нефти в ближайшие месяцы из-за трудностей с доступом к танкерам для поставок в Азию, возникших из-за санкций США. Кроме того, атаки украинских беспилотников влияют на работу российских нефтеперерабатывающих заводов.