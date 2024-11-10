Оккупанты имеют значительные продвижения на фронте: карта DeepState

Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что враг недавно незначительно продвинулся в пределах северо-восточных тернов. Оккупационные военкоры утверждали, что русские войска также продвинулись юго-западнее Стельмаховки и дальше в пределах северных Тернов, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Еще один пропагандист опроверг заявления, включая Министерства обороны России, о том, что российские войска захватили Терны, и отметил, что кадры, на которых виден российский флаг в Тернах, были установлены беспилотником и что нет никаких доказательств подтверждения, что оккупанты захватили весь населённый пункт. Военнослужащий также утверждал, что украинские силы удерживают позиции восточнее в районе Серебрянского леса, чем раньше оценивали российские источники.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на северском направлении на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 9 ноября. Опубликованные 8 ноября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в северной Белогоровке (к северо-востоку от Северска). Пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись на 1,5 километра от Ивано-Даровки (юго-восточнее Северска), но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Украинские и российские силы недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжающихся боев в этом районе 9 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября и 9 ноября, показывают, что украинские силы восстановили утраченные позиции севернее Новогродовки. Пропагандистские военкоры 8 ноября заявляли, что украинские войска регулярно контратакуют вблизи Новогродовки и недавно отбили опорный пункт к северу от населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль трассы Е-50 (Донецк-Покровск) к северу от Селидово. Также было заявление, что российские войска также продвинулись на глубину до 1,28 километра вдоль железной дороги к югу от Григорьевки и восточной Петровки, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Также захватчики недавно продвинулись в направлении Курахово во время продолжения наступательных операций 9 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Солнцевки. Российские военкоры утверждали, что оккупанты также продвинулись до 1,3 километра к югу от Новодмитриевки, в северо-западной Солнцевке, к восточной окраине Зари, возле Вознесенки, к юго-западу от Максимилиановки, к юго-западу от Константиновки. Также были заявления о захвате Вознесенки, однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Сообщается, что 9 ноября захватчики продвинулись на угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в районе до 4,3 километра в ширину и 1,8 километра в глубину восточнее Максимовки и до 3,6 километра в ширину и 1,6 километра в глубину восточнее Богоявленки. Однако ISW не нашел подтверждения этим утверждениям.