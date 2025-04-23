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Оккупанты имеют успех на Донетчине – DeepState

Российская армия продолжает давить на Торецком направлении

сегодня, 16:24
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Недилько Ксения

За довольно короткий промежуток времени противник совершил существенные продвижения, оккупировав Пантелеймоновку, Валентиновку, занял практически весь населенный пункт Сухая Балка и уже предпринимает попытки штурмовых действий на Романовку Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Оккупанты имеют успех на Донетчине – DeepState

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Довольно неприятная ситуация складывается в этом районе, где кац*пы после долгих попыток нашли слабое место в обороне. Врагу до сих пор не удается провалить оборону украинских военных по отрезку Леонидовка-Петровка-Щербиновка. Какие бы они усилия не прилагали, используя постоянное давление пехоты с поддержкой техники – все безуспешно", – отмечают в DeepState .

Однако сообщается, что прорыв из-за позиций в районе н.п. Пантелеймоновка-Валентиновка дает возможность развивать успех с правого фланга Сил Обороны в Торецком районе и, в частности, обойти ту же Щербиновку.

"После Романовки, скорее всего, кац*пы будут пытаться выйти к Александро-Калиновому и Екатериновке, чтобы овладеть логистикой, в частности, самого Торецкого, где достаточно огневого контроля, как показала неоднократная практика на других участках фронта", – добавляют аналитики проекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что за время так называемого "Пасхального перемирия" российская армия смогла перегруппироваться и перебросить подкрепление. Наблюдается перебрасывание техники и живой силы на Запорожское направление из временно оккупированного Крыма. Именно здесь враг ведет подготовку к началу штурмовых действий.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу. По его словам, враг активизировался в нескольких направлениях – Гуляйпольском, Новопавловском и Ореховском. На этих направлениях оккупанты продолжают активные штурмовые действия, особенно на Новопавловском направлении, где за прошедшие сутки зафиксировали 17 штурмовых действий.



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