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Оккупанты имеют продвижение в Курской области и на Сумщине (КАРТА)

Оккупационная армия заявляет о продвижении на границе с Сумщиной

сегодня, 07:24
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Недилько Ксения

6 марта российские войска продолжили наступление на украинское выступление в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Однако российский военкор заявил 6 марта, что неизвестные подразделения российской морской пехоты наступают в южном Суджанском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Оккупанты имеют продвижение в Курской области и на Сумщине (КАРТА)

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Также пропагандисты заявляли, что оккупанты наступали в направлении Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

6 марта российский военкор заявил, что захватчики осуществляют контроль над украинскими наземными линиями связи ( GLOC ) к Судже и что российские беспилотники "непрерывно" действуют в этом районе. Другой российский пропагандист утверждал, что оккупанты перебросили "значительную часть" своих лучших экипажей беспилотников с осмотром от первого лица (FPV) на Курское направление и постепенно улучшили работу беспилотников в этом районе с конца 2024 года. Российский военкор утверждал, что вражеские войска разместили системы радиоэлектронной борьбы (РЕБ) вдоль дорог, чтобы предотвратить удары украинских FPV беспилотников, и что российские войска развернули артиллерийские системы почти непосредственно к международной границе, чтобы нарушить украинскую материально-техническую базу в Сумской области.

Генштаб ВС Украины 6 марта сообщил, что 5 марта украинские войска нанесли удар по командному пункту российского 177-го полка морской пехоты (Каспийской флотилии) в Плехово (южнее Суджи), и заявил, что такие украинские удары являются частью более широкой кампании по сокращению наступательных возможностей России.

"Российские войска 6 марта продолжали наступательные действия вдоль международной границы в Сумской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

6 марта российский воин заявил, что российские войска продвинулись вблизи Журавки (вдоль международной границы к северо-востоку от города Сумы)", – добавили в ISW.

Также аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, где расширили серую зону на границе Сумщины и Курщины, а также сообщили, что враг продвинулся у Куриловки Курской области.

"Уточнены освобожденные территории на Сумщине.

На Курщине противник преуспевает за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики", – отмечают в DeepState.



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