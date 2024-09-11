Оккупанты имеют продвижение практически на всех участках фронта – карта

Враг продвинулся возле Мариновки, в Украинском и окрестностях. Об этом в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 10 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом в сводке за 10 сентября сообщили аналитики Института изучения войны.

Также оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль ветрополосы к юго-востоку от Макеевки. Российские блогеры утверждали, что оккупанты также продвинулись к западу и югу от Синьковки, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Враг недавно незначительно продвинулся к северо-востоку от Северска. На геолокационных кадрах видно, что российские войска недавно незначительно продвинулись в полях к северо-западу от Белогоровки.

Оккупационные войска продолжили наступление в районе Часового Яра 10 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Министерство обороны россии заявило, что оккупанты захватили Григоровку и большую часть Калиновки, а российские пропагандисты заявили, что их войска продвинулись в районе Зализнянского и к западу от Клещеевки. Однако ISW не обнаружила подтверждения ни одному из этих заявлений.

Также оккупанты незначительно продвинулись в восточном Торецке, что видно на геолокационных кадрах, опубликованных 5 сентября. По данням оккупантов продвижение здесь составило около 800 метров и еще на километр от Нью-Йорка (к югу от Торецка), но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от Михайловки. Министерство обороны россии заявило, что российские войска захватили Галициновку, хотя ISW не обнаружило подтверждения того, что российские войска действуют в самой южной части Галициновки. Пропагандистские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись до 1,5 километров к западу от Новогродовки и к северо-востоку от Селидово, но ISW не обнаружило подтверждения этих заявлений. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска испытывают трудности с одновременным продвижением к самому Покровску и к юго-востоку от Покровска вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк, несмотря на то, что в этом районе сосредоточено более целого армейского корпуса живой силы и техники.

Также геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в западной части Красногоровки, указывая на то, что оккупирован весь поселок. Министерство обороны россии заявило об оккупации Красногоровки, что соответствует имеющимся геолокационным доказательствам.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска наносят удар по нескольким российским бронемашинам, действующим к северо-западу от Победы, возле Угледара, что указывает на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в этом районе. Также есть кадры, указывающие на то, что враг продвинулся в центральной и северо-западной части Водяного и, вероятно, захватил населенный пункт.

В Запорожской и Херсонской областях подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский блогер заявил 10 сентября, что российские силы продвинулись в дельте острова реки Днепр к северу от Козачьих Лагерей и приближаются к западному (правому) берегу реки Днепр, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.