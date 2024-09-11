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Оккупанты имеют продвижение практически на всех участках фронта – карта

Большинство захваченных территорий – на Донбассе

сегодня, 08:10
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Недилько Ксения

Враг продвинулся возле Мариновки, в Украинском и окрестностях. Об этом в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".

Оккупанты имеют продвижение практически на всех участках фронта – карта

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 10 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом в сводке за 10 сентября сообщили аналитики Института изучения войны.

Также оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль ветрополосы к юго-востоку от Макеевки. Российские блогеры утверждали, что оккупанты также продвинулись к западу и югу от Синьковки, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Враг недавно незначительно продвинулся к северо-востоку от Северска. На геолокационных кадрах видно, что российские войска недавно незначительно продвинулись в полях к северо-западу от Белогоровки.

Оккупационные войска продолжили наступление в районе Часового Яра 10 сентября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Министерство обороны россии заявило, что оккупанты захватили Григоровку и большую часть Калиновки, а российские пропагандисты заявили, что их войска продвинулись в районе Зализнянского и к западу от Клещеевки. Однако ISW не обнаружила подтверждения ни одному из этих заявлений.

Также оккупанты незначительно продвинулись в восточном Торецке, что видно на геолокационных кадрах, опубликованных 5 сентября. По данням оккупантов продвижение здесь составило около 800 метров и еще на километр от Нью-Йорка (к югу от Торецка), но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от Михайловки. Министерство обороны россии заявило, что российские войска захватили Галициновку, хотя ISW не обнаружило подтверждения того, что российские войска действуют в самой южной части Галициновки. Пропагандистские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись до 1,5 километров к западу от Новогродовки и к северо-востоку от Селидово, но ISW не обнаружило подтверждения этих заявлений. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска испытывают трудности с одновременным продвижением к самому Покровску и к юго-востоку от Покровска вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк, несмотря на то, что в этом районе сосредоточено более целого армейского корпуса живой силы и техники.

Оккупанты имеют продвижение практически на всех участках фронта – карта - фото 2
Оккупанты имеют продвижение практически на всех участках фронта – карта - фото 3

Также геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в западной части Красногоровки, указывая на то, что оккупирован весь поселок. Министерство обороны россии заявило об оккупации Красногоровки, что соответствует имеющимся геолокационным доказательствам.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска наносят удар по нескольким российским бронемашинам, действующим к северо-западу от Победы, возле Угледара, что указывает на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в этом районе. Также есть кадры, указывающие на то, что враг продвинулся в центральной и северо-западной части Водяного и, вероятно, захватил населенный пункт.

В Запорожской и Херсонской областях подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский блогер заявил 10 сентября, что российские силы продвинулись в дельте острова реки Днепр к северу от Козачьих Лагерей и приближаются к западному (правому) берегу реки Днепр, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.



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