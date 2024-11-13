Оккупанты имеют продвижение по всей линии фронта: карта DeepState

Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что оккупанты недавно продвинулись во время двух механизированных штурмов размером изо рта в пределах Курахово и к югу от него на западе Донецкой области, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские недавно продвинулись по улице Запорожской на северном востоке Курахово.

Украинская бригада, которая оборонялась от механизированного штурма, сообщила, что российские силы атаковали из 12 единиц бронетехники, а украинская артиллерия и беспилотники уничтожили три танка и шесть БМП. В украинской бригаде сообщили, что одновременно с механизированным штурмом три группы российской пехоты также безуспешно пытались форсировать Волчью к северу от Курахово.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северном Дальнем (южнее Курахово) во время механизированного штурма уменьшенной роты, состоящего из по меньшей мере девяти бронированных машин, а также недавнее продвижение российских войск северо-восточнее Дальнего и в полях к востоку и юго-восточнее поселения, вероятно, является результатом того же механизированного штурма уменьшенной роты.

12 ноября захватчики продолжили наступление на других участках кураховского и угледарского направлений. Оккупационные военкоры утверждали, что русские войска также продвинулись севернее Курахово в районе Вознесенки, но ISW не нашел подтверждения этого утверждения.

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска 11 и 12 ноября, но не продвинулись. 12 ноября российский военкор заявил, что возле дачного района Липцев (север от Харькова) продолжаются бои. Заместитель командира украинского батальона, действовавший на харьковском направлении, 11 ноября заявил, что ситуация к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого остается стабильной.

12 ноября российские войска продолжали наступление на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но не подтвердили наступление. 12 ноября российские источники утверждали, что российские войска заняли позиции в окрестностях Тернов (к северо-западу от Кременной) и продвинулись к центральным Тернам, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские войска экономно используют военную технику, как правило, раз в две недели, и в основном ведут на этом направлении удары пехоты.

11 и 12 ноября захватчики продолжали штурм юго-восточнее Северского в районе Выемки, но не продвинулись, пропагандисты утверждали, что российские войска отбили несколько украинских контратак в восточной Белогоровке (к северо-востоку от Северска).

12 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Часовоярском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российский военкор повторил утверждение, что оккупанты продвигаются в Ступочки (южнее Часового Яра), но ISW до сих пор наблюдает лишь геолокационные доказательства, позволяющие ISW оценить, что российские войска находятся примерно в 2,5 километрах от населенного пункта.

Также оккупанты недавно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись по улице Дзержинского и по улице Дружбы в Торецке.

Сообщается, что 12 ноября российские войска продвинулись в Покровском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Сообщается, что 12 ноября российские войска продвинулись в район границы Донецко-Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Русские военкоры утверждали, что оккупанты захватили Ровнополь (юго-западнее Великой Новоселки) и Макаровку (южнее Великой Новоселки) и продвинулись юго-западнее Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки). Однако отдельные военкоры утверждали, что эти сообщения являются преждевременными.

11 и 12 ноября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись юго-восточнее Гуляйполя в районе Марфополя, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.

11 и 12 ноября российские войска продолжали наступать на запад Запорожской области севернее Работино вблизи Новоандреевки Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 11 и 12 ноября заявил, что украинские войска готовятся нанести удар по дамбе в Васильевке, чтобы замедлить потенциальное продвижение России на Запорожье. В частности, ISW не заметил, чтобы другие источники делали подобные заявления.