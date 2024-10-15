Оккупанты имеют продвижение по всей линии фронта: где имеют успехи

По сообщениям, российские войска продвинулись в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) на фоне продолжающихся наступательных операций на севере Харьковской области 14 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW). Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты имеют продвижение вдоль улицы Короленко на севере Волчанска, хотя ISW пока не видел визуальных доказательств этого заявления.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Враг незначительно продвинулся к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 октября. Пропагандисты заявляли, что подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии продвинулись к востоку от Новосадово (северо-западнее Кременной), но ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

14 октября российские войска провели наступательные операции восточнее Северска в районе Верхнекаменского, однако подтвержденных изменений линии фронта не наблюдалось.

Также оккупанты наступали и в районе Часового Яра 14 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Вражеский пропагандист заявил 14 октября, что окупационные войска продвигались вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка к востоку от Часов Яра и в полях к юго-западу от Григорьевки (северо-восток от Часов Яра), однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 14 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что подразделения российской 132-й мотострелковой бригады обстреливают украинские силы в центре Торецка, что указывает на то, что наши военные недавно восстановили позиции в этом районе.

Российский пропагандист заявил 14 октября, что оккупанты продвинулись в южной Щербиновке (к западу от Торецка), но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления. Также враг наступал в районе Торецка и Щербиновки 13 и 14 октября.

Оккупанты провели наступательные операции в районе Покровска 14 октября, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Вражеские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Мирнограда, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Враг недавно провел усиленную механизированную атаку взвода на направлении Курахово на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 14 октября. Российские военкоры продолжали утверждать 14 октября, что оккупанты захватили Островское (к востоку от Курахово), но ISW пока не получила подтверждения того, что они захватили весь населенный пункт.

Российские оккупанты недавно подтвердили продвижение к юго-западу от Донецка в районе Угледара на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 14 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, указывают на то, что они недавно продвинулись к северо-западу от Водяного (северо-востоку от Угледара). Пропагандисты также заявили 14 октября, что враг продвинулся к северо-западу от Водяного и северо-западу от Угледара, но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

По сообщениям, 14 октября российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Вражеские военкоры заявили 14 октября, что оккупанты продвинулись к северо-востоку от Приютного и к северу от Левадного, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Кроме этого, оккупанты наступали на западе Запорожской области в районе Роботино, Малой Токмачки и Новоданиловки 13 и 14 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил 13 и 14 октября, что российские войска провели наступление на днепровском направлении, вероятно, имея в виду левобережную (восточную) Херсонскую область и острова в дельте реки Днепр.