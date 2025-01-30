Враг продвинулся возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива, Янтарного и Андреевки. Уточняется продвижение противника в Часовом Яру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Иллюстративное фото

По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе 29 января. Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, как силы чеченского спецназа "Ахмат" атакуют украинские позиции вблизи террикона к югу от Часов Яра, что указывает на то, что российские силы недавно продвигались вдоль трассы Т-0504 Бахмут-Константиновка и на запад от ч. террикона к югу от Часов Яра.

29 января украинский Генштаб обнародовал карту, на которой указано, что российские войска, вероятно, также продвигались вдоль трассы О-0508 в юго-восточной части Орехово-Васильевка (к северу от Часов Яра) и в полях к югу от населенного пункта.

Российские военкоры заявили 29 января, что российская добровольческая бригада "Эспаньола" (ОКР) захватила большую часть или весь Северный микрорайон (северный Часов Яр) и большую часть Новосеверного микрорайона (северо-западный Часов Яр) и продвинулась на поля к югу от Центрального к югу от Часового Яра.

Оккупанты недавно незначительно продвинулись юго-западнее Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций на Покровском направлении 29 января. Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Котлиного (юго-западнее Покровска).

Российские пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись к югу от Зверового (к югу от Покровска), вдоль железнодорожного пути от Котлиного до Покровска и к юго-восточной окраине Серебряного (юго-западнее Покровска), а также что русские войска также с и восточном Удачном (юго-западнее Покровска). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений. 29 января Минобороны России заявило, что российские войска захватили Новоелизаветовку (юго-западнее Покровска), но ISW считает, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 14 января.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Курахово в южном Дачном. Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись к западу от Петропавловки (к северо-западу от Курахового), в западную Андреевку (к северо-западу от Курахового), в центральное Дачное и пытаются охватить Дачное.