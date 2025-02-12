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Оккупанты грузовиками с мигалками перебрасывают на новое направление живую силу

На оккупированной территории враг массово перегоняет живую силу на Запорожское направление

сегодня, 10:33
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Недилько Ксения

Партизаны движения сопротивления на оккупированной территории фиксируют большой переброс с Донецкого направления на Бердянское направление живой силы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

Оккупанты грузовиками с мигалками перебрасывают на новое направление живую силу

Иллюстративное фото

Накануне вечером большая колонна с проблесковыми маячками с живой силой в составе не менее 12 грузовиков по Донецкой трассе через Мариуполь двигалась в сторону Бердянска.

В районе Бердянска пошла на север в направлении Токмака.

"Очередной раз обращаем внимание на накопление врага в Запорожской области. Но чтобы с мигалками – реально впервые за последние два года", – отмечает Андрющенко.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Мариуполе активизировались перемещения из Донецкого направления в сторону Розовки и в сторону Бердянска. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на данные Мариупольского сопротивления.

В сторону Розовки наблюдаются отдельные грузовики и легковой транспорт с небольшим количеством живой силы и БК. В Бердянском направлении – большие военные грузовики и 20-тонные фуры с боекомплектом. "Также достаточно активны локальные перемещения со стороны Никольской громады. По наблюдению, ощущение собрания для передислокации. Наблюдаем. Из хороших новостей. Вечером военная фура по пр. Никопольскому "встретилась" с военной "Газелью". Обе не достигли пункта назначения. 20 тонн БК застряло в ДТП" – отмечает Андрющенко.



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