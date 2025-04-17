logo

BTC/USD

84708.92

ETH/USD

1602.71

LTC/USD

75.55

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты готовятся нанести мощный удар: какие регионы под большой угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты готовятся нанести мощный удар: какие регионы под большой угрозой

Павел Нарожный назвал регионы, куда Россия может пойти в новое наступление

сегодня, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия может нанести мощный отвлекающий удар, чтобы заставить Украину рассредоточить свои силы. Одним из возможных направлений атаки эксперты называют Запорожскую область. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил военный аналитик и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Оккупанты готовятся нанести мощный удар: какие регионы под большой угрозой

Война в Украине. Фото: 24 Канал

По его словам, основной акцент будет делать Россия на северо-восточных регионах Украины — Сумской и Харьковской областях. Он отметил, что в этом районе у противника хорошо отлажена логистика, а боевые действия обладают высокой интенсивностью, в частности на Лиманском направлении.

"Давление на Лиман — это удар по тылу украинских сил, обороняющих Харьковщину. А столкновения на границе с Сумщиной являются попыткой флангового давления. Именно поэтому этот регион выглядит как вероятный вектор дальнейших действий врага", — пояснил эксперт.

Кроме того, Нарожный обратил внимание на ситуацию вблизи населенного пункта Борова Харьковской области, где российские силы активно действуют, в частности с привлечением бронетехники.

"Хотя технику враг использует не столь массово, как раньше, мы видим попытки прорыва с ее участием. Это своего рода испытание новой тактики. Если им удастся добиться результата, то именно этот подход может стать основой для дальнейших наступательных действий в весенне-летней кампании", — добавил аналитик.

Ранее в Главном управлении разведки сообщалось, что РФ намерена задействовать северокорейских наемников непосредственно на территории Украины. По информации ГУР, в настоящее время в распоряжении российской армии находятся около 6 тысяч бойцов из КНДР. В то же время, разведка отмечает, что их боевая подготовка и тактика штурмов значительно изменились.

В свою очередь, Вооруженные силы Украины объяснили задачи операций в Курской и Белгородской областях России. Речь идет, в частности, об усилении военного, политического и морального давления на противника.

Ранее "Комментарии" писали, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости