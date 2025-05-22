Российские оккупанты планируют использовать разрушенные города Донетчины как часть своих пропагандистских манипуляций. Лидер так называемой "ДНР" Денис Пушилин выдвинул инициативу превратить уничтоженные кварталы Донбасса в своеобразный "музей трагедии", якобы из-за "атаки ВСУ". Эту информацию обнародовал Центр национального сопротивления, отметив, что оккупанты намерены "сохранить память" о разрушениях и демонстрировать их как туристическую аттракцию, сравнивая со "сталинградом".

Фото: из открытых источников

Пушилин заявил, что руины должны быть "законсервированы" и выставлены на показ как символ ужасов, вызванных украинской армией. Это часть его нарратива, в котором он хочет, чтобы туристы видели, что происходит, когда Украина приходит. Таким образом, по словам оккупанта, развалины станут символом трагедии, связанной с действиями ВСУ.

Однако на самом деле эти города пострадали именно от рук русских войск. Оккупанты совершали безжалостные обстрелы Бахмута, Марьинки, Авдеевки, Покровска и десятков других городов и сел Донбасса, оставляя их в руинах. Теперь вместо того, чтобы восстановить украденные территории, Россия хочет превратить их в пропагандистские декорации, чтобы оправдать свою агрессию и преступления.

Это еще один этап информационной операции Кремля, направленной на искажение реальности, стирание украинской идентичности и легитимизацию военных преступлений. Кремль пытается показать себя жертвой, вместе с тем скрывая правду о том, кто является настоящим виновником разрушений и страданий на востоке Украины.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина втягивалась в войну очень долго, потому что для мирного человека убивать даже врага, неестественно, говорит военный Александр Карпьюк. По его словам, в сущности впервые то, что нужно было сделать, сделал тогда десантник Сухаревский, потому что он уже воевал, уничтожал врага в Эль-Куте, и у него уже были наработаны рефлексы делать что нужно в такой ситуации.