Оккупанты готовятся к существенному прорыву: какому региону Украины грозит серьезная опасность

Российские вооруженные силы пытаются расширить зону активных боевых действий вдоль границы с Украиной, применяя малочисленные пехотные подразделения для ведения операций по новым направлениям. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается в Сумской области, где российские оккупанты активно используют авиацию, в частности корректированные авиационные бомбы (КАБы) и неуправляемые ракеты. Эти авиационные удары, как пояснил Демченко, часто предваряют попытки прорыва со стороны небольших штурмовых групп противника, ведущих наземные боевые действия.

Ранее такая тактика была характерна для ограниченных направлений – у населенных пунктов Басовка и Журавка. Однако в последнее время наблюдается значительное расширение зоны боевых действий – теперь российские подразделения пехоты совершают попытки прорыва и в направлениях Веселовка и Владимировка. Важно, что при этом враг не использует бронетехнику ни на этих участках, ни на других участках границы в Сумской области.

Спикер подчеркнул, что для повышения мобильности и маневренности оккупанты широко применяют квадроциклы и мотоциклы, что позволяет штурмовым группам глубже проникать на территорию Украины. Несмотря на значительные потери, регулярно наносящие им украинские силы обороны, враг продолжает активно направлять такие малочисленные подразделения на опасные операции.

"Десятки российских военнослужащих гибнут и получают ранения в этой операционной зоне, но это не останавливает врага. Они продолжают использовать эту тактику, пытаясь ослабить наши оборонные возможности", — подчеркнул Демченко.

Как уже писали "Комментарии", на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.