Оккупанты готовятся к обороне Крыма: что известно

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординирован и хаотичен.

Оккупанты готовятся к обороне Крыма

По информации наших агентов из числа военнослужащих ВС РФ, в Крыму пытаются усилить меры безопасности. Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно наносили удары", – отмечают в "АТЕШ".

Там заявляют, что продолжают наблюдать действия оккупантов на полуострове и передают всю важную информацию Силам обороны Украины.

"В каждом городе у нас есть глаза, от которых невозможно уйти. Мы призываем жителей Крыма присоединяться к нашему движению и передавать информацию о перемещении оккупационных войск. За важную информацию мы гарантируем вознаграждение!" – отмечают в движении.





Напомним, портал "Комментарии" писал, как россияне строят новую линию укреплений на северо-западе Мариупольского района (Никольская громада – район Малоянисоли – Новоселки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"В конце недели фиксируем большое количество инженерной техники, принадлежностей для обустройства укреплений (блиндажей?), включая баки для запаса питьевой воды, древесину и бетонные конструкции. Готовятся не только для наступления, но и для обороны", – отметил Андрющенко.