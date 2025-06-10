logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты готовятся к невиданному штурму: где большая опасность уже очевидна
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты готовятся к невиданному штурму: где большая опасность уже очевидна

Оккупанты систематически осуществляют атаки на позиции украинских сил, обстреливая огневые точки и местоположения БПЛА.

сегодня, 16:25 comments1260
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бригада "Рубеж" сейчас дислоцируется на Северском направлении, где противник активно проводит боевые действия. Оккупанты готовятся к штурму населенного пункта, стремясь продвинуться в направлении Славянска и Краматорска, рассказал старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо, исполняющий обязанности начальника секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж".

Оккупанты готовятся к невиданному штурму: где большая опасность уже очевидна

Северское направление . Фото: 24 Канал

По его словам, пожилое наступление врага характеризуется значительной активностью — российские войска не только привлекают личный состав и технику, но и совершенствуют использование беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает Богдан Пантьо, оккупанты регулярно атакуют позиции украинских сил, нанося удары по огненным точкам и местам базирования БПЛА. Для проведения наступательных действий они используют бронетехнику, мототранспорт и легковые автомобили. Однако наибольшую опасность представляют пехотинцы-камикадзе, чья миссия состоит в подрыве укрытий украинских военных с помощью взрывных устройств.

Силы врага готовятся к большому наступлению в районе Северска, охватывая территорию от Белогоровки до Берестового. В то же время, активность российских войск на этом участке особенно высока, что создает серьезную угрозу для украинских защитников, отмечает Пантьо.

По его оценкам, летнее наступление на Северском направлении станет столь "адским", как и предыдущие два года боев. Именно через этот регион кафиры пытаются проложить путь в стратегически важные города — Славянский и Краматорский.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Москве выстроились длиннющие очереди из желающих снова увидеть мертвого Ленина. А все потому, что скоро мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт на реставрацию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/situatsiya-siverskomu-napryamku-yak-tam-diye-vorog-karta_n2843345
Теги:

Новости

Все новости