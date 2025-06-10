Оккупанты готовятся к невиданному штурму: где большая опасность уже очевидна

Бригада "Рубеж" сейчас дислоцируется на Северском направлении, где противник активно проводит боевые действия. Оккупанты готовятся к штурму населенного пункта, стремясь продвинуться в направлении Славянска и Краматорска, рассказал старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо, исполняющий обязанности начальника секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж".

Северское направление . Фото: 24 Канал

По его словам, пожилое наступление врага характеризуется значительной активностью — российские войска не только привлекают личный состав и технику, но и совершенствуют использование беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает Богдан Пантьо, оккупанты регулярно атакуют позиции украинских сил, нанося удары по огненным точкам и местам базирования БПЛА. Для проведения наступательных действий они используют бронетехнику, мототранспорт и легковые автомобили. Однако наибольшую опасность представляют пехотинцы-камикадзе, чья миссия состоит в подрыве укрытий украинских военных с помощью взрывных устройств.

Силы врага готовятся к большому наступлению в районе Северска, охватывая территорию от Белогоровки до Берестового. В то же время, активность российских войск на этом участке особенно высока, что создает серьезную угрозу для украинских защитников, отмечает Пантьо.

По его оценкам, летнее наступление на Северском направлении станет столь "адским", как и предыдущие два года боев. Именно через этот регион кафиры пытаются проложить путь в стратегически важные города — Славянский и Краматорский.

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