Оккупанты готовятся к десанту Сил обороны и окапываются на одном из направлений

Агенты движения "АТЕШ" провели разведку фортификаций, возводимых оккупантами на прибрежной линии возле Евпатории. На пляжах строятся укрепления, блиндажи и окопы. Агенты также зафиксировали места размещения личного состава, пишут в АТЕШ.

Места строительства фортификаций оккупантов. фото: АТЕШ

"Такие объекты охраняются, подходы к пляжам перекрыты. Но это не проблема для нас, ведь наши агенты есть как среди местных жителей, так и среди военнослужащих ВС РФ, которые осознают всю преступность войны путинского режима против Украины.

Собранная информация о действиях оккупантов в Крыму системно передается Силам обороны Украины", – отметили в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, ДБР и СБУ повторно задержали бригадного генерала Юрия Галушкина – бывшего командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков".

Следствие выявило новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области, поэтому задержали экс-командующего ОТУ "Харьков", когда тот вышел из СИЗО под залог в размере 5 миллионов гривен. Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, комментируя ситуацию и сравнивая ее с прорывом обороны на других участках фронта, удивляется, почему судят только военных, но не задают вопрос руководству областей и районов, где был совершен этот прорыв.

"Военных должны судить военные суды. Это не просто логично, это — единственное верное решение. Потому что гражданский не может оценить реальную военную целесообразность определенных действий и решений. Однако, именно здесь и прямо сейчас в вопросе Харьковского прорыва возникает воспоминание о сваленных в кучу "зубы дракона" и странную тишину вокруг гражданского руководства Харьковской области и районов прорыва. знаете почему? Потому что когда-то после "мира" будут вопросы о том, как за три дня россияне маршем дошли из Крыма до Мариуполя.

И что-то мне подсказывает, что снова будут делать виновных исключительно военных. Хотя это точно не только их вина. Поэтому есть вопросы. Большой вопрос справедливости", – подчеркнул Андрющенко.