На временно оккупированных территориях Луганской области местные коллаборанты провели конкурс на лучший "казацкий" корпус.

Враг агитирует украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, главным условием победы было умение управлять беспилотниками. По словам воспитателей, именно управление дронами и лучшие результаты в соревновании строя и песни показали, что дети продолжают вековые казацкие традиции.

Отмечается, что на соревновании победили воспитаники фейкового Луганского "казачьего" кадетского корпуса.

В Центре сопротивления подчеркнули, что искажать историческую правду и промывать "головы детей" – это традиция Кремля, преступно укореняющаяся на всех территориях, куда ступают оккупанты.

Отмечается, что тема казачества для пропагандистов особенно обезображена и ее используют в школах больше всего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.