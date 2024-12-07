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Оккупанты готовят юных украинцев к войне: что известно

Россияне учат детей военному делу

7 декабря 2024, 16:48
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях Луганской области местные коллаборанты провели конкурс на лучший "казацкий" корпус.

Оккупанты готовят юных украинцев к войне: что известно

Враг агитирует украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, главным условием победы было умение управлять беспилотниками. По словам воспитателей, именно управление дронами и лучшие результаты в соревновании строя и песни показали, что дети продолжают вековые казацкие традиции.

Отмечается, что на соревновании победили воспитаники фейкового Луганского "казачьего" кадетского корпуса.

В Центре сопротивления подчеркнули, что искажать историческую правду и промывать "головы детей" – это традиция Кремля, преступно укореняющаяся на всех территориях, куда ступают оккупанты.

Отмечается, что тема казачества для пропагандистов особенно обезображена и ее используют в школах больше всего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kolaboranty-na-to-luganshhyny-gotuyut-ditej-do-svo/
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