Оккупанты FPV-дроном сбили аистов над Украиной (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором видно, что оккупанты FPV-дроном атакуют белых аистов. В пабликах сообщают, что все действие происходит над территорией Украины. Намеренно ли оккупанты сбивали птиц ради развлечения, или перепутали их с беспилотниками, сказать трудно.

Оккупанты FPV-дроном сбили аистов над Украиной

Однако известно, что оккупанты "охотятся" FPV-дронами на мирных жителей, спасателей и прочую "гражданскую жизнь" украинцев, поэтому не исключено, что россияне могли так развлекаться, убивая птиц.

Особенно активно оккупанты применяют FPV-дроны на прифронтовых территориях, атакуют как с воздуха, так и с земли, выскакивая дронами буквально из травы на обочинах дорог, чтобы нанести как можно больше жертв.

Отметим, что аисты известны своей большой популяцией именно в Украине. Изображение птиц присутствует даже на гербах четырех украинских городов. И хотя белый аист не занесен в Красную книгу, как черный аист, тем не менее эта птица активно оберегается природоохранными организациями.

Также в древности аист был символом бдительности в борьбе с врагами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты делают засады оптоволоконных дронов прямо с обочины дороги или с травы, то есть угрозу невозможно отслеживать с неба. Этот способ атаки не нов у россиян, однако с популяризацией оптики стал еще более актуальным и его применяют сейчас на всех направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Схема следующая: дрон на волокне садится на дорогу или на обочину где-то в траву (для лучшей маскировки). Ведется наблюдение либо с вражеского мавика (для лучшего обзора), либо с самого FPV (но при наличии более-менее нормального обзора по логистическому пути). Когда замечают транспорт — наносят поражение", — сообщает военный.