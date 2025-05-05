Оккупанты форсируют реку и перебрасывают войска, создавая угрозу для ВСУ

На Лиманском направлении, к которому относится самый северный участок линии фронта в Донецкой области, растет активность российских захватчиков. Украинские силы фиксируют там не только увеличение количества атак оккупантов, но и попытки опрокидывать войска, в частности через реку Жеребец. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает портал "Комментарии".

Оккупанты. Фото из открытых источников

"На Лиманском направлении враг пытается опрокидывать войска, в том числе и за реку Жеребец, создавая нам угрозу. На этом направлении очень оживились и участились штурмовые действия противника. Лиманское направление вышло уже на второе место по количеству боевых столкновений, ведь такого давно не было. Соответственно, оккупанты пытаются. Виктор Трегубов.

Также военный утверждает, что российские военные все чаще стали пересаживаться на легкую мототехнику. Лиманское направление, говорит Виктор Трегубов, является "относительно удобным" для ее использования .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тяжелая ситуация сложилась на участке от Новодаровки до Вольного Поля на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Отмечается, что 3 мая противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно – на Вольное Поле, на Зеленом Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

"Суммарно кац*п провел по меньшей мере 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75 мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 дохлых п*даров и еще 45 раненых. Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел добиться тактического успеха и занять немало лесополос. Также, кац*пам удалось перейти г. Ворона и закрепиться по трассе у Зеленого Поля", – отмечают в DeepState.