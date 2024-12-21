Оккупанты форсируют Днепр: большой город будут тотально уничтожать

Вражеские войска, несмотря на погоду, стараются не уменьшать активности на фронте. Военные сообщают, что существенных успехов оккупанты не достигают, а вот потери значительны. Прокомментировали военные активизацию противника на Херсонском направлении.

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Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале написал: "Запомните этот день, 20 декабря, когда **** начала новую кампанию по грабежу своего личного состава".

Он отметил, что в рамках операции в районе Антоновского моста возле Херсона, оккупанты обстреляли город и параллельно активно пытались использовать дымы, забрасывали ими буквально все.

"Готовы СОУ в Херсонской области? — Вполне, даже знают насколько. Вопрос другой — готовы ли к этому гражданские, потому что враг будет уничтожать город тотально", — отметил военный.

Военный блогер Кирилл Сазонов отметил, что "прорыв" врага на Херсонщине возле Антоновского моста через Днепр это не что-то экстраординарное. По словам военного, такие действия оккупанты постоянно пытаются делать, однако вчера это сделали под очень массированный артобстрел. Под этим прикрытием сели в лодки и поплыли к другому берегу.

“Форсировать Днепр в таких обстоятельствах... это само по себе заслуживает российского ордена "Тупость и отвага". Уплыли довольно "борзо", но даже до середины не доплыли. Утонули. Вода холодная, река глубокая, раки счастливы. Завтра снова попробуют – здесь нет сомнения. Результат предсказуем”, — написал Сазонов.

Также он поделился своим видением ситуации в Херсонском направлении.

“Этот теракт (массированный обстрел, — ред.) и попытки прорывов ДРГ – не рандомные события в общем своде. Похоже, ситуация в Херсонском направлении обостряется. Кремль торопится, он очень торопится…”, — предположил военный.

Напомним, что в пятницу, как писал портал "Комментарии", оккупанты массированно обстреляли Херсон. За 40 минут выпустили около 1000 снарядов.