logo

BTC/USD

82033.32

ETH/USD

1614.22

LTC/USD

74.93

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты форсировали реку и накапливаются для наступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты форсировали реку и накапливаются для наступления

Враг продолжает наступать по всем направлениям

сегодня, 09:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупант форсировал р. Мокрые Ялы и обходит Веселое с другой стороны. Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Отрадное. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Оккупанты форсировали реку и накапливаются для наступления

Оккупанты форсировали реку Мокрые Ялы

"Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага.

За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков.

Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже вскоре", – отмечает военкор.

По данным Института изучения войны, 9 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Великоновоселковском направлении, но не подтвердили наступление.

Российские военнослужащие утверждали, что российские войска продвинулись северо-западнее Великой Новоселки вблизи Днепроэнергии, Вольного Поля и южной Федоровки.

"Русские войска совершили наземные атаки к северу от Великой Новоселки возле Днепроэнергии, к западу от Великой Новоселки возле Новоселки и к юго-западу от Великой Новоселки близ Веселого, Вольного Поля, Бурлацкого и в направлении Шевченко 8 и 9 апреля. Российский военкор утверждал, что украинские силы контратаковали к северо-западу от Великой Новоселки вблизи Федоровки", – отмечают в ISW .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.

"Враг продвинулся у Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надеевке", — говорится в сообщении DeepState.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости