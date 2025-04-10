Оккупанты форсировали реку и накапливаются для наступления

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Недилько Ксения
Оккупант форсировал р. Мокрые Ялы и обходит Веселое с другой стороны. Из Днепроэнергии и Раздольного есть движение на Отрадное. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.
Оккупанты форсировали реку Мокрые Ялы
"Сейчас Днепроэнергия постепенно превращается в хаб для накопления пехоты и продолжения атак врага.
За Бурлацкое, Привольное и Новоселку бои уже за окраинами фактически, оккупанты контролируют большие части всех трех поселков.
Но основная борьба еще впереди. Линия Комар-Вольное Поле станет местом адских боев уже вскоре", – отмечает военкор.
По данным Института изучения войны, 9 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Великоновоселковском направлении, но не подтвердили наступление.
Российские военнослужащие утверждали, что российские войска продвинулись северо-западнее Великой Новоселки вблизи Днепроэнергии, Вольного Поля и южной Федоровки.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.
"Враг продвинулся у Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надеевке", — говорится в сообщении DeepState.
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