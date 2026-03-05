logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты еще не скоро очнутся: озвучено громкое заявление об ударе по Новороссийску
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты еще не скоро очнутся: озвучено громкое заявление об ударе по Новороссийску

Атака вывела из строя терминал, повредила корабли, погибли 3 и ранены 14 моряков Черноморского флота

5 марта 2026, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ночью 2 марта служба безопасности Украины и Силы обороны провели массированную атаку на военные объекты в порту "Новороссийск". Для удара было привлечено более 200 беспилотников, вероятно, совмещая воздушные и морские дроны, что позволило нанести значительные повреждения инфраструктуре противника.

Оккупанты еще не скоро очнутся: озвучено громкое заявление об ударе по Новороссийску

Фото: из открытых источников

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, масштабы разрушений поражают, поскольку были выведены из строя шесть насосов нефтеналивного терминала. Кроме того, пострадали не менее пяти военных кораблей Черноморского флота. В результате атаки погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Жмайло подчеркнул стратегическое значение этого удара для Украины: Черноморский флот РФ пока не способен вернуться на линию боевых действий против нашего государства. Новороссийск остается ключевой базой для россиян после потерь третьей части своих мощностей от украинских атак.

По словам эксперта, оккупанты пытаются перестроить инфраструктуру в Грузии, в частности в Абхазии, где уже возникли конфликты с местным населением. Однако Украина продолжает блокировать возвращение Черного моря как еще одну линию фронта. После успехов украинских войск российское командование, вероятно, отложило планы по захвату Одессы минимум до 2027 года, поскольку без морской компоненты реализация таких замыслов становится невозможной.

Дмитрий Жмайло добавил, что Украина продолжает системное давление на врага: Это большая программа. Есть надводные и воздушные дроны, пристреляемые позиции. Сейчас наше государство вышло на темпы производства, чтобы делать массированные атаки по территории России".  

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским без предварительного согласования с руководством Европейской комиссии по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом он написал в сообщении на платформе Х, комментируя перспективы двусторонних переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости