Российская армия продолжает давить в Сумской области, пытаясь оккупировать как можно больше территории. За сутки войска РФ имеют продвижение на Северо-Слобожанском направлении, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Константиновки (к северу от города Сумы). 17 и 18 июня российские войска атаковали на севере Сумской области, в частности вблизи Яблоновки и Юнаковки (обе к северо-востоку от города Сумы)", – отмечают в ISW.

Сообщается, что подразделения 11-й воздушно-десантной бригады РФ продолжают действовать в Яблоновке (севернее города Сумы). Подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) действуют вблизи Андреевки (к западу от Яблоновки). Сообщается, что операторы беспилотников 83-й бригады ВДВ наносят удары по украинским войскам вблизи Яблоновки и Юнаковки (юго-восточнее Яблоновки).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Оккупацию украинских территории россияне называют "освобождением.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден (оккупирован – ред.) населенный пункт Довгенькое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенный пункт Новониколаевка Сумской области", – отмечают во вражеском ведомстве.