Оккупанты цинично сообщают об обстреле России

Российское Минобороны на фоне ударов по Сумам, где уже известно о гибели 21 человека и 83 раненых, заявляют, что Украина якобы не придерживается моратория на удары по энергетике и бьет по инфраструктуре России.

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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

11 апреля в 19.02 в результате умышленного обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов отключена высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе.

12 апреля в 10.16 в результате умышленного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное", – пишут во вражеском Минобороны РФ.

Отметим, что сегодня оккупанты ударили по центру Сум. По данным Офиса генпрокурора, уже 21 погибший и 34 раненых, среди которых 5 детей, в результате ракетной атаки по центру города Сумы.

По данным следствия, 13 апреля 2025 года около 10:15 военные России нанесли два ракетных удара по центру города Сумы.

По состоянию на 12:34 известно, что в результате атаки врага погиб 21 человек, 83 получили ранения, в том числе 7 детей.

Продолжаются спасательные работы, количество пострадавших уточняется.