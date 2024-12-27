Оккупанты боятся ударов украинских военных: где строят укрепления

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку военной авиабазы у н.п. Новофедоровка. Было зафиксировано наличие спецтехники и строительные работы, свидетельствующие о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов.

Укрепления оккупантов. Фото: АТЕШ

Кроме того, было зафиксировано точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме, а также прикрывающие их системы ПВО.

"С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ. Ранее Силы обороны Украины неоднократно наносили успешные удары по этому объекту. Всю собранную информацию о размещении самолетов, РЛС, техники и личного состава мы передали Силам обороны Украины", – отмечают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово опрокидывают технику: зафиксированы новые отметки, кроме Z и V. Новая отметка на военной технике зафиксирована в Мариуполе, теперь это круг, или буква "О". Грузовики двигались на север Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского по данным Мариупольского сопротивления.

"Фиксируем усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Россияне пытаются усилить защиту Ростовской области. Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку прикрыть ночью. Снова на неделе активно работает вражеская авиация". Заходит из Приморско-Ахтарска через с. направление Запорожья.

Неожиданные движения через Мариуполь в Ростовскую область. Малые колонны в сопровождении военной полиции. Не менее четырех колонн в неделю по Бердянскому и Пологовскому направлениям. Отслеживаем, пока для выводов мало данных", – отмечает Петр Андрющенко.