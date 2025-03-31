Оккупанты атакуют Украину новой тактикой: чего добивается Кремль

Российские войска продолжают применять тактику массированных точечных атак по Украине, пытаясь перегрузить систему ПВО. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По словам эксперта, подобные стратегии уже использовались раньше. Оккупанты одновременно направляют на одну цель крылатые ракеты и дроны-камикадзе, заставляя украинские системы противовоздушной обороны тратить значительные ресурсы.

"Это не новый подход. Они уже делали такое, направляя одновременно ракеты и "Шахеды" на крупные города или стратегические объекты. Таким образом, они пытаются заставить ПВО потратить все имеющиеся боеприпасы — ведь их количество не безгранично", — объясняет Нарожный.

Он отмечает, что массированные атаки направлены на истощение обороны и создание пробелов, позволяющих части вражеских ударных средств добиваться цели.

"Они запускают волну дронов, которая перегружает ПВО, часть удается сбить, но некоторые все же прорываются. Да, это определенная смена тактики, но насколько она будет эффективна и как Украина сможет адаптироваться — пока открытый вопрос", — добавил эксперт.

С начала полномасштабного вторжения российская армия регулярно атакует территорию Украины, однако в последнее время наблюдается рост количества массовых точечных ударов. Основными целями стали крупные города, в частности, Харьков, Одесса и Днепр. Так, 29 марта, с 20:45 до 21:05, российские оккупанты нанесли мощный удар дронами по Харькову. В Шевченковском районе зафиксировано не менее пяти попаданий, а в Холодногорском районе поврежден частный жилищный сектор.

Портал "Комментарии" писал, что в ночь на 11 марта 2025 года Россия подверглась массированной атаке со стороны беспилотников. Было использовано более 300 дронов, что привело к значительным разрушениям и многочисленным жертвам в Москве и других регионах. Этот инцидент может стать важным аргументом для Украины во время переговоров в Саудовской Аравии, считает Олег Лесной, президент аналитического центра "Политика".