Российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области у Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW). Связанный с Кремлем российский военкор заявил 24 февраля, что украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H -07 Юнаковка-Суджа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку.

Российские пропагандисты утверждали, что подразделения русской армии продвигались в пределах Лебедевки; и что оккупанты продвинулись вблизи Косицы (к северу от Суджи).

Сообщается, что подразделения захватчиков действуют, как сообщается, возле Погребков. Также есть информация, что вблизи Суджи действуют подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛГС) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ). Сообщается, что в Курской области действуют подразделения 177 морского пехотного полка (Каспийская флотилия) и отряд "Камертон" спецназа Ахмата, а в Курской области — операторы беспилотников Центра передовых технологий "Рубикон".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военные Северной Кореи снова вовлечены в боевые действия в Курской области, но теперь их тактика стала более осторожной по сравнению с предыдущим временем. Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенант Станислав Краснов во время стрима "АрмияTV".