Оккупанты активно накапливают ракеты для массированного удара по Украине: когда ждать обстрела

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к новому массированному ракетному удару, накапливая необходимые ресурсы. Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в комментарии телеканалу "Киев 24".

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

По его словам, нынешние атаки дронами не исключают возможности масштабных ракетных обстрелов в будущем.

"Россияне не отказываются от ракетных ударов. Они накопили 116 ракет, мы их уничтожили. Теперь идет дальнейшее пополнение запасов", — отметил Попович.

Аналитик предполагает, что следующая волна комбинированного ракетного обстрела может произойти уже летом. По его оценкам, противник способен выпустить за раз более 100 ракет.

"Россия может производить от 150 до 170 ракет в месяц разных типов. Если они сосредоточатся исключительно на выпуске крылатых ракет Х-101, то смогут достаточно быстро восстановить потери", — пояснил эксперт.

В то же время Денис Попович предупредил, что российская армия пытается накопить достаточное количество боеприпасов для новых атак, которые могут быть значительно более мощными и скоординированными, чем предыдущие удары.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия готовится к серьезным атакам по Украине. Таким образом, правитель Кремля Владимир Путин намерен продемонстрировать свою силу и жестокость перед президентом США Дональдом Трампом, считает авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что, если удары не будут направлены на энергетические объекты, это может свидетельствовать о наличии определенных договоренностей. Однако, по его словам, во время последних атак дронов русские войска не скрывали своей агрессивной природы, поскольку все удары были нацелены на гражданские объекты. Путин всегда может заявить, что его действия были неправильно ясны, отметив, что "мы хотим мира, но вы не хотите снять с нас санкции".