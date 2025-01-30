Оккупанты активизировали наступление на южном фланге Покровска, — Нацгвардия

Российские войска продолжают активные наступательные действия в окрестностях Покровска и на южном фланге этого города. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По его словам, с начала суток в зоне ответственности подразделений Нацгвардии на Покровском направлении произошло 11 боевых столкновений.

Наступление армии РФ на Покровск. Фото: УНИАН

"Противник не прекращает свои наступательные операции как в самой зоне Покровска, так и на южном фланге города. Для этих атак враг сосредотачивает свои пехотные группы", – рассказал Музычук.

Он добавил, что из-за ухудшения погодных условий, в частности из-за густого тумана, аэроразведка не всегда может точно обнаружить цели на расстоянии, поэтому российские войска используют мелкие пехотные группы от двух до десяти человек.

Представитель Нацгвардии также отметил, что враг активно применяет FPV-дроны, артиллерию и минометы. Использование дронов значительно возросло по сравнению с осенью 2024 года.

"В местах, где находятся наши подразделения, применение дронов увеличилось более чем в два с половиной раза", – добавил он.

Музычук также отметил, что для наступательных действий на Покровском направлении оккупанты все реже используют бронированную технику, активно активно применяют легкобронированные машины, автомобили и мотоциклы.

оккупанты продолжают активно использовать авиацию. За последние сутки было зафиксировано восемь авиационных ударов в районах, где расположены подразделения Нацгвардии, в частности на Купянском и Лиманском направлениях, а также возле Временного Яра и Покровска. В результате авиаударов во Временном Яру здания в городе оказались непригодными для оборонительных действий. При этом россияне пытаются избегать городских боев и выбирают обходы населенных пунктов по флангам.

Ранее "Комментарии" писали, что в Покровске ситуация для спасательных служб становится все труднее , и это касается не только работы спасателей, но и эвакуации людей на автомобилях. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Он призвал жителей Покровска, чьи родственники проживают вблизи линии фронта, убедить их уехать с этих опасных территорий.