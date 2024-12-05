Оккупантов стало значительно сложнее брать в плен: в Третьей штурмовой назвали причину

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Кравцев Сергей
Брать российских оккупантов в плен стало сложнее, теперь это требует целой операции. В частности, это связано с нынешней спецификой войны, когда с помощью беспилотников можно увидеть абсолютно все. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Общественного радио" заявил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, защитники понимают, что российские пленные нужны для обменного фонда, поэтому и устраивают захватчикам засады.
Военный добавил, что еще одной причиной, почему оккупантов стало труднее брать в плен – большинство из них погибает еще в серой зоне во время приближения к позициям украинских воинов. Спикер отметил, что никто не будет идти в серую зону, чтобы взять пленных, даже если там кто-то и есть.
Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим активно проводит дискредитационные операции против украинской власти, пытаясь подорвать доверие граждан к правительству и представить Украину как государство, которое якобы отказывается от переговоров по обмену военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны.
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