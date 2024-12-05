Оккупантов стало значительно сложнее брать в плен: в Третьей штурмовой назвали причину

Брать российских оккупантов в плен стало сложнее, теперь это требует целой операции. В частности, это связано с нынешней спецификой войны, когда с помощью беспилотников можно увидеть абсолютно все. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Общественного радио" заявил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Взять в плен – это сейчас целая операция. Это непросто. И не потому, что они не сдаются в плен, а просто физически трудно. Сейчас такая специфика войны, что с дронов все видно. К тому же с их стороны работает очень много ударных дронов", — объяснил военный.

По его словам, защитники понимают, что российские пленные нужны для обменного фонда, поэтому и устраивают захватчикам засады.

"Благодаря засадам мы берем в плен россиян. В основном это мобилизованные. Чего-то интересного они не рассказывают. Корейцев или представителей других национальностей мы не видели", — подчеркнул Бородин.

Военный добавил, что еще одной причиной, почему оккупантов стало труднее брать в плен – большинство из них погибает еще в серой зоне во время приближения к позициям украинских воинов. Спикер отметил, что никто не будет идти в серую зону, чтобы взять пленных, даже если там кто-то и есть.

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