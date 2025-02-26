На фронте продолжаются ожесточенные бои – силы обороны Украины защищают родную землю и отбивают атаки врага. Оккупационные войска пытаются выйти на границы Днепропетровской области и продолжить захват уже новой области. Однако бойцы остановили планы врага.

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Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов сообщил, что Котлино под Покровском под контролем Украины. Военный рассказал, что успешную зачистку поселка осуществили десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

"Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы. Расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области – 4,6 километра”, — отметил Сазонов.

По его словам, сечеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы.

В целом по состоянию на 08:00 26 февраля 2025 года в Генеральном штабе ВСУ сообщили , что за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 5672 обстрела, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

Напомним, что оружие от Соединенных Штатов, как убежден Сазонов, будет это однозначно. По словам военного, как писал портал "Комментарии", основным и критическим оружием на фронте является БПЛА. А дроны собирают в Украине, самые разные. Политолог подчеркнул, что США к этому вообще не имеют отношения, разве что финансовая поддержка. БПЛА является критическим оружием и в тылу врага тоже.



