Оккупантам пришлось ускорить атаку: Коваленко прокомментировал действия россиян 15 января

Ракетный обстрел России по Украине 15 января оказался достаточно средним, что свидетельствует о спонтанности этого удара. По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, это может быть следствием системных атак дронов Украины по российской территории, заставивших оккупационные силы ускорить выполнение задач, запланированных на конец января.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Коваленко отметил, что Россия долгое время не использовала свои ракеты в больших масштабах, поскольку планировала приберечь их для серии массированных обстрелов на важные даты, такие как 20 января (инаугурация Дональда Трампа) и 25 января (день рождения Владимира Зеленского). Однако ракетный удар 15 января выглядел как попытка выполнить задание наспех, а не в рамках тщательно спланированной операции.

Эксперт подчеркнул, что украинские удары дронами, в частности, по Энгельсу, вероятно повлияли на необходимость ускоренного выполнения россиянами запланированных обстрелов. Коваленко отметил, что неизвестно, какие последствия могут быть от новых "прилетов" по России, поэтому это могло повлиять на оперативную ситуацию.

Обозреватель также предположил, что российские военные могут сомневаться в надежности ПВО. Поэтому он рассматривает ракетные обстрелы 15 января больше как лихорадочную реакцию, а не как часть тщательно продуманного плана массированных атак. Украинские дроновые удары продолжают демонстрировать гораздо более высокую эффективность, чем российские ракетные удары по Украине.

"Комментарии" уже писали, что после массированного ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Украине 15 января, есть вероятность, что они могут совершить повторную атаку раньше, чем через 2-3 недели. По словам директора программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, россияне могут осуществить следующую волну ударов значительно быстрее.